شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون لتر ماء زمزم لإفطار الصائمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم عن تقديم 13 مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال عشرين يوماً.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني: إنه تم تأمين 13 مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام.

وأضاف: إنه تم توفير 5 ملايين عبوة ماء زمزم و20 ألف حافظة سعة ٤٠ لترا في مصليات وساحات المسجد الحرام، و80 عربة ذكية سعة 80 لترًا.