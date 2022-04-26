شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مصلًّى للنساء في العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 90 مصلًّى للنساء في المسجد الحرام وساحاته والسطح والقبو.

وقالت مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية د. فاطمة الرشود: إن المصليات منها الدائمة ومنها الاحتياطية والطارئة، ومن بينها 4 مصليات خاصة بذوات الإعاقة ومرافقاتهن، واثنتان للاعتكاف.

وأكدت الرشود أن المصليات جهزت منذ بداية الشهر الكريم وفي وقتٍ مبكرٍ لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام في هذه العشر المباركة، واللاتي توافدن زرافات ووحدانا على المسجد الحرام في أول ليالي العشر ابتغاء ما عند ربهن من فضلٍ ومغفرة ورحمة وتحريًّا لقيام ليلة القدر.

وأوضحت الرشود أن المصليات تتفاوت في مساحاتها وسعتها بحسب جهتها وكثافة المقبلات لأداء الصلاة فيها وسط منظومة متكاملة من الخدمات من ترحيب وتنظيم وإرشاد وتطهير وتطييب وتفويج وسقاية، وخدمات لذوي الإعاقة، وخدمات طبية وإسعافية تقدم بلغاتهن.