تسجيل 42 خرقا جديدا لقوى التحالف في الحديدة

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت : –

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات التحالف بمحافظة الحديدة، 42 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية. سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات التحالف بمحافظة الحديدة، 42 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى التحالف شن غارتين للطيران التجسسي وتحليق طائرات تجسسية واستحداث تحصينات قتالية. وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت قصف مدفعي واستهداف بالأعيرة النارية المختلفة.

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