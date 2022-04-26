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حسابات مستفيدي الضمان تستقبل معونة خادم الحرمين الشريفين

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بدأت حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي استقبال معونة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتشمل المستفيدين من النظام القديم والمطور لمن صدرت نتيجة الأهلية (مؤهل) في الدفعة الخامسة.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

واستقبلت حسابات المستفيدين مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال بشكل تدريجي، بحسب ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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