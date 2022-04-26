محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
دانت دولة الكويت بشدة أمس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.
جاء الموقف الكويتي خلال كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي مفتوحة النقاش حول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال المنيخ: إن المجتمع الدولي تابع بقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية جراء الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني فلقد شاهدنا جميعاً وبكل أسف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين.
وأوضح أن دولة الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وكل المدنيين العزل، معتبرةً هذه الاعتداءات استفزازا لمشاعر المسلمين وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى، وتعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقرارات الدولية ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته وأهمية التحرك الجماعي من أجل تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والتركيز على فرص أحياء السلام في الشرق الأوسط.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- بعد صفقة تويتر.. البيت الأبيض يؤكد على قلقه
- القبض على 4 أشخاص نفذوا حوادث سلب بالرياض
- مانشستر سيتي يستقبل ريال مدريد في مواجهة بين التاريخ والحاضر
- من يتوج باللقـب.. المتحدة للتأميـن أم المعاميـر؟
- اخبار الخليج - رئيس المجلس الأعلى للصحة يرعى حفل التكريم الأول لجائزة البحوث العلمية لمنتسبي المستشفيات الحكومية
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.