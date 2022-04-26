الكويت تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دانت دولة الكويت بشدة أمس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

جاء الموقف الكويتي خلال كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي مفتوحة النقاش حول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال المنيخ: إن المجتمع الدولي تابع بقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية جراء الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني فلقد شاهدنا جميعاً وبكل أسف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين.

وأوضح أن دولة الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وكل المدنيين العزل، معتبرةً هذه الاعتداءات استفزازا لمشاعر المسلمين وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى، وتعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقرارات الدولية ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته وأهمية التحرك الجماعي من أجل تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والتركيز على فرص أحياء السلام في الشرق الأوسط.