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القبض على 4 أشخاص نفذوا حوادث سلب بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مواطنينسرقوا مركبتين(تم استردادهما)، استخدمت في حوادث سلب أشخاص ومحال تجارية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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