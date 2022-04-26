من يتوج باللقـب.. المتحدة للتأميـن أم المعاميـر؟

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية الرئيس التنفيذي لشركة دلمون للدواجن عبدالهادي ميرزا تقام مساء اليوم الثلاثاء المباراة النهائية لبطولة دلمون للدواجن الرمضانية لكرة القدم للصالات المقامة حاليا على صالة نادي الشباب، حيث تجمع المباراة بين فريق المتحدة للتأمين المرصع بنجوم المنتخب الوطني، وفريق المعامير الطموح في الساعة 9:15 مساء في نهائي مرتقب بين فريقين يعرفان بعضهما البعض، في حين يتوقع أن تمتلئ مدرجات الصالات بمشجعي الفريقين، وبالخصوص من جانب المعامير الذي تحظى مبارياته بمتابعة كبيرة من جانب جماهيره.

وكان تأهل المتحدة للتأمين للمباراة النهائية بعد أن تجاوز فريق ديزني البحرين في الدور نصف النهائي في مباراة كانت قوية وانتهت بالتعادل الايجابي، ولم يتمكن المتحدة للتأمين من حسمها إلا بركلات الترجيح التي ابتسمت إليه، في حين حقق المعامير المفاجأة الأكبر بالإطاحة بأحد المرشحين للمنافسة على اللقب فريق سار في نصف النهائي بفضل ركلات الترجيح، ليحجز الفريقان تواجدهما في المشهد الختامي مساء اليوم.

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة الاستعدادات والترتيبات للحفل الختامي الذي سيشهد عديد من الفقرات الاستعراضية إلى جانب المسابقات الترفيهية للجماهير بين شوطي المباراة، حيث أعدت اللجنة جوائز خاصة للجماهير التي ستتواجد في مدرجات الصالات.

وبالنظر إلى فريق المتحدة للتأمين فإن وصوله للنهائي كان متوقعا في ظل تواجد كل من محمد السندي (موشي)، جسام عنان، فلاح عباس، أحمد عبدالنبي، أحمد عنتر، وعمار مجيد، وهم نجوم المنتخب الوطني الذين نجح فريق المتحدة للتأمين من ضمهم إلى صفوفه في هذه البطولة وجعله أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب.

في الجهة المقابلة فإن فريق المعامير بوصوله إلى المباراة النهائية يؤكد التطور الذي يعيشه الفريق بعد مشاركته الأولى في الدوري البحريني للصالات بالموسم المنصرم، حيث يعتمد الفريق على الروح العالية والقتالية في المباريات إضافة إلى تألق حارسه محمود عبدالله الذي نجح في قيادة الفريق للنهائي، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشبان، فلمن ستكون كأس البطولة، المتحدة للتأمين أم المعامير؟.