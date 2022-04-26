اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة يرعى حفل التكريم الأول لجائزة البحوث العلمية لمنتسبي المستشفيات الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد محمد الأنصاري وأعضاء الإدارة التنفيذية للمستشفيات الحكومية، نظمت لجنة البحوث وأخلاقيات البحث وبالتعاون مع قسم العلاقات العامة، حفل التكريم الأول لجائزة البحوث العلمية لمنتسبي المستشفيات الحكومية وذلك يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022م في فندق الخليج.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، أهمية المضي قدماً في مجال تعزيز البحوث الطبية، لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده المملكة على صعيد الخدمات الطبية، فضلاً عن التطورات الصحية العالمية التي تتطلب تضافر الجهود والسعي الجاد لمواكبتها، معرباً معاليه عن سعادته بالمستوى المتميز والعلمي الرصين للبحوث الطبية البحرينية في مختلف المجالات، لما لها مردود كبير على دراسة الأوضاع الصحية المحلية، وطرق تقديم الخدمة، وحوكمتها لضمان جودتها.

من جانبه، أعرب الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، عن فخره واعتزازه بالكوادر الطبية من منتسبي المستشفيات الحكومية ومساهمتهم في رفع اسم مملكة البحرين عالياً من خلال خوضهم غمار البحوث العلمية بما يسهم في السياسات العلاجية واتخاذ القرارات التي تهدف للارتقاء بالقطاع الصحي في مملكة البحرين.

إلى ذلك، أشاد الدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، بالجهود المبذولة في مجال الأبحاث العلمية، مؤكداً بأن الإدارة التنفيذية وبتوجيهات مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، ستواصل دعمها للكوادر الطبية وكافة الكوادر العاملة بالقطاع الصحي بما يمكنها من تقديم أعلى مستوى من الممارسات الصحية، ويعزز دورها المحوري في المنظومة الصحية في المملكة.

هذا ويذكر بأن عدد البحوث المنشورة من منتسبي المستشفيات الحكومية بلغ حوالي 235 بحثاً في العامين الماضيين، تم نشر أغلبها في مجلات علمية وعالمية ذات صيت وتصنيف عالٍ، كما تم تكريم الفائزين بجوائز لجنة البحوث والذين بلغ عددهم 14 باحثاً.

وتأتي هذه البحوث نتاج تعاون بين أصحاب الخبرات الطويلة في مجالاتهم ومع طموح الشباب العاملين في القطاع الصحي بالمستشفيات الحكومية من أجل الارتقاء ورفع اسم مملكة البحرين عالياً في كافة المحافل وبما يتماشى مع تطلعات المملكة في تطوير القطاع الصحي.