شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اليوم العالمي للملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة ضمن منظومة دول العالم في اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 من أبريل الحالي، لمواكبة التطور في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني والدولي، وتولي هذا الموضوع اهتماما بالغا من حيث إبراز دور وأهمية الملكية الفكرية وآثارها، والتعريف بإجراءات وأدوات حماية الملكية الفكرية، التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي في المملكة، مشرعة العديد من الأنظمة التي تكفل حماية حقوق المخترع والرسوم والنماذج الصناعية والمؤلف والعلامات التجارية، إضافة لاهتمامها بزيادة الوعي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية داخل المجتمع السعودي.

وتعنى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في هذا الصدد بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سبيل إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتسجيلها ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.