شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يوجه بصرف أكثر من ملياري ريال معونة رمضان لمستفيدي «الضمان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصرف «معونة شهر رمضان» للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة. ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة، داعيا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.