شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا السنغال وجزر القمر يزوران المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، أمس، المسجد النبوي، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -. وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي د. محمد بن أحمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني.

كما زار رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، المسجد النبوي، أمس، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي د. محمد بن أحمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني.