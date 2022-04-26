شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي لـ"اليوم": من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع وتبين له خلاف ذلك فليكمل صيامه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن من أكل ظانا لم يطلع الفجر، ثم تبين له أنه قد طلع الفجر، فإنه يكمل صيامه.

وردا على سؤال ”الخليج 365”: ما الحكم فيمن أكل ظانا لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع الفجر؟

بين سماحته: إن من أكل ظانا لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع الفجر فإنه يكمل صيامه لأن الأصل بقاء الليل، مشيرا إلى قول ابن قاسم -رحمه الله- في حاشيته على الروض المربع: «ولو أكل بعد الأذان، وهو شاك: هل طلع الفجر، أو لم يطلع؟ لأن الأصل بقاء الليل، فله أن يأكل ويشرب، حتى يتبين الطلوع».

وأوضح سماحته أنه لو أكل الصائم وشرب ظانا أن الشمس غربت وهي لم تغرب فإنه يقضي صيام ذلك اليوم لأن الأصل بقاء النهار، لقول ابن قاسم في حاشيته: «وإن أكل يظن بقاء النهار قضى إجماعا».