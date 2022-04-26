شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف مشارك بمسابقة «الراكة» لحفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالراكة حفلها التكريمي لبرامج وأنشطة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ تحت رعاية المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش، وبحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والجهات الأهلية بالخبر.

دعم لا محدود

ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بالراكة رياض الهويمل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- على دعمها اللا محدود للقطاع الخيري. وشكر الهويمل المشاركين في هذه البرامج، ثم عرض إنجازات الجمعية في شهر رمضان المبارك.

وأثنى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عمر الدويش، على مجهودات الجمعية وبرامجها النوعية.

إعلان الفائزين

وأعلن خلال الفعالية دخول رجل من الجالية الفلبينية للإسلام، واختتم الحفل بتكريم الشركاء والداعمين والمتطوعين في الجمعية والفائزين في مسابقة القرآن الكريم.

يذكر أن الفعاليات تضمنت مشاركة أحد الطلاب من ذوي الإعاقة الفكرية أسامة محمد المبارك، في المستوى الأول بخمسة أجزاء.

إفطار الصائمين

وتقدم الجمعية خلال شهر رمضان يوميًا 2500 وجبة لإفطار الصائمين، و3000 وجبة طريق، يشارك في تنفيذها 64 متطوعا، بالإضافة إلى أكثر من 8000 مشارك في مسابقة القرآن الرمضانية.

5500

وجبة إفطار يوميا للصائمين