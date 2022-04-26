شكرا لقرائتكم خبر عن حلقات قرآنية للمعتكفين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية، حلقات تصحيح التلاوة للمعتكفين خلال العشر الأواخر من رمضان.

أوضح مدير إدارة الحلقات بدر المحمادي أن العشر الأواخر من رمضان تشهد برنامجاً للمعتكفين في تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم.

وبيَّن أن الإدارة خصصت عدداً من المعلمين بالحلقات في موقع الاعتكاف؛ وذلك لتحفيز المعتكفين على اغتنام هذه الفترة المباركة والسنة الطيبة باستغلال أوقاتهم بتلاوة كتاب الله -جل وعلا- تلاوةً صحيحة ومعرفة أحكامه وتدبر معانيه.

وأضاف إن موقع الحلقات سيكون في قبو توسعة الملك فهد، في الفترة المسائية من الساعة الثالثة ظهراً إلى قُبيل وقت الإفطار، ومن بعد صلاة التراويح لمدة ساعتين.