شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين وجبة إفطار بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توزيع أكثر من 3 ملايين وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال العشرين يوما الفائتة من شهر رمضان المبارك، والتي يقدمها عدد من الجهات الخيرية، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ويشارك بها عدة جهات حكومية.

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسى الكيادي أن الإدارة جندت أكثر من 100 موظف للإشراف ومتابعة سفر إفطار صائم بالساحات، ووفرت الجهات المشاركة أكثر من 8 آلاف عامل وعاملة لتوزيع 150 ألف وجبة إفطار يومياً، تتكون من ماء، تمر، عصير، كيك، فطيرة.

وأفاد بأن عدد السفر الخيرية يبلغ 10 آلاف سفرة، ويبلغ طول السفرة الواحدة قرابة 12 مترا، وتختلف من موقع لآخر، مشيرا إلى مشاركة 67 جهة خيرية في الإفطار.

وبيَّن أن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام، يراعى فيها سعة الممرات.