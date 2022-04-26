شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا احتفاء بعودتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون المصاحف بعودة المعتكفين في رحاب المسجد الحرام، وذلك عبر برنامج «إهداءات».

وأوضح مدير شؤون المصاحف حمزة السالمي، أن الإدارة قدمت هدية لكل معتكف وهي عبارة عن طبعة جديدة لمصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وسجادة صلاة تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح، سعيا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله-.