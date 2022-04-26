شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. خطة تشغيلية لإزالة النفايات وتطهير الحاويات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة الجبيل العمل على مشروع نظافة المحافظة، من خلال وضع خطة تشغيلية، ابتداء من العام الجاري وحتى عام 1447 هـ، والتي تتضمن تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع النفايات باستمرار؛ لضمان عدم تراكمها، بالإضافة إلى رش وتطهير أوعية النفايات، والتقاط المبعثرة منها، ويشمل ذلك نظافة الأراضي الفضاء والحدائق العامة والأسواق التجارية.

رفع وتفريغ

وكشف رئيس البلدية م. فارس العريج عن آلية تشغيل العمالة والمعدات، والتي تتضمن رفع وتفريغ محتويات النفايات من جميع مواقع الحدائق والكورنيش، ونقلها إلى المردم الصحي، وتفريق حاويات الأوراق الدينية، وجمعها، ونقلها للتخلص منها، كذلك التقاط وتجميع النفايات والمبعثرات من الشوارع الرئيسية والداخلية والساحات وممرات المشاة عن طريق الأيدي العاملة.

عمالة ومعداتوأشار إلى الحرص على تركيز العمالة والمعدات في مواقع تجمع المواطنين، لإنهاء ملاحظاتهم، وتوفير سيارات المكافحة للعمل على رش وتطهير حاويات النفايات، بعد تفريغها مباشرة، لمنع انتشار الروائح المزعجة، وتوفير فريق الوقاية والتعقيم، للعمل على رش وتعقيم الحدائق والمتنزهات والكورنيش والأسواق والأماكن العامة.

مخططات تفصيلية

وأوضح أن البلدية تعمل على التأكد من مناسبة الضواغط لجميع أنواع الحاويات الموجودة في العقد، وتناسب المعدة مع حركة المرور، وعرض الشارع الذي ستعمل فيه، مضيفًا: يتم تنفيذ خدمات النظافة عن طريق مجموعة من العمالة المجهزين بالأدوات اليدوية، وتوزيعهم على مخططات تفصيلية بالأعداد التي تتناسب مع المساحات وطبيعة المناطق والتعداد السكاني لها.

عوامل جويةوفيها يتعلق ببرنامج مكافحة الحشرات، أوضح أن رش المبيدات يكون بحسب سلوكيات كل حشرة وبحسب نوع الجهاز المستخدم بالارتباط مع العوامل الجوية التي هي المؤشر الأساسي لارتفاع نسبة الحشرات أو انخفاضها، حيث تتم العملية تحت إشراف جهاز فني متخصص، وتحرص البلدية على مراعاة المكان والوقت المناسبين لرش المبيدات لعدم تعرض الإنسان لأي خطر.