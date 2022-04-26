شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7 أطنان من متروكات «الجائلة».. و36 ألف م3 مخلفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة المنطقة الشرقية 7 أطنان من متروكات الباعة الجائلين المخالفين، وضبطت 11 مخالفًا من الباعة، بعدد من المواقع التي رصدتها الفرق الرقابية، وذلك في 381 جولة ميدانية، شهدت زيارة 881 منشأة تجارية.

صيانة وتطهير

وقال وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي: إن الإدارة العامة للنظافة، أنجزت تنظيف 365.453.3 م2 من الحدائق العامة، ورفع 013. 36 م3 من مخلفات الأنقاض، وتنظيف 294.893 م2 من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى صيانة وتطهير 9.051 حاوية، وتنظيف وصيانة 96 من دورات المياه العامة، وإزالة 248 سيارة مهملة وتالفة، وتنفيذ 259 جولة رقابية، أسفرت عن تسجيل 93 مخالفة، ورفع 131.289 طنًا من النفايات، وردمها بالمدفن المخصص لذلك.

مكافحة الآفاتوأوضح أن الإدارة العامة لصحة البيئة أنجزت أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وشملت تنفيذ 1117 جولة، واستخدمت 14 كجم من المطهرات في عمليات المكافحة، و184.8 كجم من المبيدات الصلبة، و1753.9 لترات من المبيدات السائلة.

مبادرات تطوعيةوبين أن الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية نظمت العديد من المبادرات التطوعية في شهر رمضان المبارك، لما يمثله التطوع من أهمية كبيرة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتم طرح أكثر من 30 فرصة تطوعية شارك فيها 500 متطوع ومتطوعة، تمثلت في توزيع وجبات سحور لعمال النظافة، وكذلك في تنظيم مهرجان أيام سوق الحب على مدى عشرة أيام، إضافةً إلى مبادرة «فنون التراث»، واستمرار أعمال برنامج «إماطة»، الذي يستهدف التوعوية بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة.

تكثيف وتعزيز

جاء ذلك ضمن جهود الأمانة خلال الثلاثة أسابيع الماضية من شهر رمضان المبارك، من خلال تفعيل خطتها في حاضرة الدمام، والتي تستهدف تكثيف وتعزيز حملاتها الرقابية والتفتيشية، وتشديد الرقابة والمتابعة لكافة الخدمات بالشوارع والطرق والأحياء، ومواقع إفطار الصائم، وأعمال النظافة العامة بالأسواق والواجهة البحرية، ورفع وتيرة الجولات الرقابية لحصر مواقع التشوه البصري وتقييم مواقع الباعة المتجولين، ومشاركة الجهات ذات العلاقة في مكافحة التستر التجاري، بجانب تعزيز أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء في الواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق.