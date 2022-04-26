شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب وتوظيف 300 شاب وفتاة من مستفيدي «الموارد البشرية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏وقعت إدارة المسؤولية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم لتوظيف وتمكين 300 شاب وفتاة من الفئات المستفيدة التي يرعاها فرع الوزارة وذوي الدخل المحدود.

التنمية الشاملة

تتضمن الاتفاقية تدريبهم على مهن متنوعة بمجالات إدارية وفنية وتقنية، بتنظيم من إدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع، وبالشراكة والتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية، وإحدى الشركات الوطنية لحلول وإدارة الموارد البشرية لتحقق متطلبات التنمية الشاملة والاستدامة لأفراد المجتمع.

تدريب وتأهيل

وأكد مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، أن هذه الاتفاقية تستهدف توظيف 300 مستفيد خلال العام الجاري من فئات الأيتام وذوي الإعاقة وأبناء الأسر الضمانية وذوي الدخل المحدود، بعد العمل على تدريبهم وتأهيلهم؛ ليصبحوا متمكنين في أعمالهم ويحققوا التميز الوظيفي.

تضامن وتكاتف

وأضاف: مثل هذه الاتفاقيات يخلق التضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع ومختلف قطاعات الدولة، ونحن سعداء بتفعيل أدوارنا في جوانب المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرا إلى النجاحات والجهود الكبيرة التي حققتها إدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع ضمن برنامج التوطين نتيجة دورهم المؤثر في رفع مؤشرات أداء التوطين بقيادة مديرها خالد العبيد وفريق عمله.

تمكين الشبابولفت إلى أن تمكين الكثير من الشباب والفتيات وظيفيا من فئة الأيتام بالدور الإيوائية، أسهم قبل أيام في حصول فرع الوزارة بالمنطقة على أعلى نسب توظيف للمستفيدين بين فروع المملكة، حيث تم تمكينهم بالعمل في جمعيات القطاع غير الربحي، بعد تسجيلهم وظيفيا بمختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

دعم ومساندة

وأعرب المقبل عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله-، والقطاعات المشاركة كافة، على دعمهم ومساندتهم المستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي انبثقت من خلال مرتكزات التنمية الشاملة.

نجاحات متواصلة

من ناحيته، أشاد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية القائم على المشروع خالد العبيد، بالتكامل وتضافر الجهود التي تجمع إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة مع مختلف الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، والتي نتج عنها هذه النجاحات المتواصلة سعيا من الجميع لخدمة الوطن.

تعزيز التكامل

وأكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية د. سعدون السعدون، أهمية مثل هذه الشراكات المجتمعية بين مختلف القطاعات لخدمة الفئات المستهدفة والمجتمع بشكل عام.

واجب وطني

‏من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الشركة هاني العفالق، إلى الحرص على تفعيل مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الأفراد والمجتمع وعملهم على كل ما يخدم الوطن، مبينا أن توظيف 300 شاب وفتاة من المستفيدين هو واجب وطني للمساهمة في البناء والتنمية.