شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتوظيف التطور العلمي في مجال الصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية العناية بالصحة النفسية للإنسان، والوقوف بجانب مَن يمر بمشكلات نفسية، من خلال متخصصين مؤهلين، يسهمون في علاجه، وتوظيف التطور العلمي الكبير في مجال الصحة النفسية؛ لتشخيص الحالات وعلاجها. جاء ذلك، خلال استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية للصحة النفسية د. ريم شريدة العميري، وأعضاء المجلس، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس. من ناحيتها، قدَّمت د. ريم العميري لسمو أمير المنطقة الشرقية، شرحًا عن الجمعية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وطبية متخصصة للمرضى النفسيين وأسرهم والعاملين بالمؤسسات الطبية أثناء الأزمات والطوارئ من خلال أحدث الطرق العلمية والعملية. وأضافت: تسعى الجمعية لرفع مستوى وعي المجتمع بالأمراض النفسية والعقلية، وتأهيل المرضى النفسيين للاندماج في المجتمع، بالإضافة لتثقيف أهالي المرضى للتعايش معهم، والمساهمة في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة لكل مريض حسب حالته. ورفعت العميري الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعية لتحقيق رسالتها وخدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين. تثقيف أهالي المرضى للتعايش معهم رفع مستوى وعي المجتمع بالأمراض النفسية والعقلية تأهيل المرضى النفسيين للاندماج في المجتمع تحسين الخدمات العلاجية المقدمة لكل مريض