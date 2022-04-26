شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

وشدد سموه على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية، داعيا الله تعالى أن يوفق قادتنا ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.