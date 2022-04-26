شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: المملكة تعيش نهضة في إنشاء الجمعيات المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تعيشه المملكة من نهضة تنموية، بدعم القيادة «يحفظها الله»، ومشاركة أبناء وبنات الوطن، بالإضافة لمساهمة الخبرات الوطنية في القطاع غير الربحي في دعم هذه التوجهات، من خلال إنشاء الجمعيات المتخصصة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة جمعية الأداء المؤسسي المتميز عبدالعزيز المحبوب، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة تأسيس الجمعية، وانطلاق أعمالها، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، رفع رئيس مجلس إدارة جمعية الأداء المؤسسي المتميز الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لكافة البرامج والأنشطة التي تخدم المجتمع وتقدم عملاً نوعياً متميزاً وفق رؤية القيادة الحكيمة «أيّدها الله».

وأوضح المحبوب أن تدشين هذه الجمعية يأتي مواكباً للنهضة المتسارعة التي تشهدها المملكة ارتكازاً على تميّز مؤسساتها المختلفة، وتركز أبرز مجالات عمل الجمعية في نشر الوعي بنماذج ومعايير التميز، وتدريب المورد البشري في الجهات المستهدفة، وكذلك تأهيل مؤسسات القطاعات الثلاثة على معايير التميز المحلية والدولية، ومنح علامة تميز للمؤسسات المتميزة، بالإضافة إلى دعم تطوير إجراءات الأعمال، وتأسيس جوائز للتميز في مجالات مختلفة.