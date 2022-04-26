شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء دور ضيافة للأطفال بساحات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة العامة للأوقاف، أمس، مذكرة تعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تهدف إلى إنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات المسجد الحرام. وتم توقيع مذكرة التعاون بين الطرفين عن بُعد؛ ومثَّل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن العقيل، ومثَّل الرئاسة وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية م. محمد الوقداني.

وتتضمن المذكرة التأسيس والتشغيل، وتصميم البرامج والأنشطة المقدمة في المركز، مع تحديد المتطلبات والتجهيزات التي تتواءم مع طبيعة النموذج المصمم، وتدريب الفريق التشغيلي على أنظمة التأسيس والتشغيل، ويسهم هذا المركز في توفير مكان آمن لأبناء وبنات قاصدي وقاصدات المسجد الحرام، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وشعائرهم بكل طمأنينة ويُسر، ويتم تصميم هذه المراكز وفق أفضل الممارسات والنماذج، وتراعي اشتراطات السلامة والجوانب الاجتماعية والتربوية والترفيهية التي تتناسب مع احتياجات الطفل، ويعمل على تنفيذ وتشغيل هذه المراكز جهات استشارية متخصصة في هذا المجال، وستكون هذه نواة لسلسلة من المراكز التي سيتم تأسيسها تباعا «بإذن الله».