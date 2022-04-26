شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 50 ألف نسخة من المصحف الشريف بمطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ مشروع توزيع نسخ من القرآن الكريم على المعتمرين في مرحلة عودتهم بعد أداء مناسك العمرة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وتعايشا مع روحانيات شهر رمضان وفضله، وخاصة مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وتستهدف الوزارة من هذا المشروع الذي تنفذه بالتعاون مع منصة إحسان، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، توزيع 50 ألف نسخة من القرآن الكريم على مرحلتين، تنتهي منهما خلال شهر رمضان المبارك.