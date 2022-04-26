شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية «الثالثة» في مخالفات «النقل البري» بـ 4910 حالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل أن فرق الرقابة الميدانية نفذت أكثر من 220.000 عملية فحص ميداني خلال شهر مارس الماضي، للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضحت أن فرق الرقابة ضبطت أكثر من 37.800 مخالفة، منها 21.800 مخالفة عبر عمليات الفحص الميداني، شملت أنشطة نقل البضائع، الأجرة، النقل المتخصص ونشاط تأجير السيارات، إضافة إلى 16.000 مخالفة عن طريق الرصد الآلي.

ووفقا للإحصائيات، جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث عدد المخالفات، بواقع 4.910 مخالفات، وذلك خلف منطقة مكة المكرمة التي تتصدر بـ 5.613 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 5.534 مخالفة، فيما حلت منطقة المدينة المنورة رابعة بـ 1.505 مخالفات، ومنطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 95 مخالفة.

وأكدت أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات تمثلت في تشغيل مركبات نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، والتي تصدرها الهيئة بعد التأكد من نظامية المركبة وسلامة فحصها الدوري، وأيضا صلاحية تأمينها، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنات، إضافة إلى مخالفة تحميل البضائع بطريقة غير آمنة، ومخالفة عدم تجهيز السيارات بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين.

وتابعت أن الجهات المختصة استقبلت أكثر من 1.100 بلاغ حول أنشطة النقل التي تقع تحت إشرافها خلال الشهر الماضي.