«مخترع» لحماية حقوق مبتكري جامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، أطلقت جامعة طيبة برنامج «مخترع» لتسجيل براءات الاختراع للمبتكرين من منسوبي الجامعة ومن خارجها.

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف الدكتور سلطان العمري، أن البرنامج يقدم للمستفيدين خدمة صياغة طلب براءة اختراع عن طريق محامي متخصص يتولى صياغة الطلب وتقديمه نيابة عن المخترع إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف حماية حقوق المبدعين من التعدي على ملكيتهم الفكرية دون الحصول على إذن مسبق منهم، والاستفادة من الاختراعات في تنمية الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة، وتشجيع نقل التقنية، وتوطينها والتحفيز لجذب الاستثمارات الخارجية، وتسهيل ترخيص مختلف أنواع الملكية الفكرية للمؤسسات والشركات المحلية والدولية.

وأفاد العمري بأن الجامعة تحرص على تمكين وتحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الشباب الطموح، وذلك لتحويل الأفكار الابتكارية والإبداعية إلى منتجات وخدمات مبتكرة، وشركات ناشئة.