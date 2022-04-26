«المظالم» يحدد 4 حالات تجيز سحب العمل من المتعاقد

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أما الحالة الثانية فإذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.
وتشمل حالات سحب العمل من المتعاقد إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.
وتتعلق الحالة الأخيرة بوفاة المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة.
وضمن مبادرة «نشر» سلط الديوان الضوء على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وهو نظام أنشئ بموجبه قضاء متخصص يتولى سلطة التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية الإدارية والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذها. وبين النظام أن إجراءات التنفيذ سواء ضد الجهات الإدارية أو لصالحها والعقوبات على الجرائم المنصوص عليها فيه الأحكام المتصلة بذلك.
محكمة الاستئناف في أسبوع:
- 187 جلسة في منطقة مكة المكرمة
- 331 عدد الطلبات المقيدة بمنطقة مكة
- 463 عدد الطلبات المنجزة بمنطقة مكة
- 21 % نسبة الإنجاز بالمنطقة الشرقية
المحكمة الإدارية في أسبوع:
- 785 جلسة رقمية بمنطقة الرياض
- 425 دعوى مقيدة بمنطقة الرياض
- 399 دعوى منجزة في منطقة الرياض
- 13 % نسبة الإنجاز بمنطقة تبوك
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