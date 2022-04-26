شكرا لقرائتكم خبر «المظالم» يحدد 4 حالات تجيز سحب العمل من المتعاقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد ديوان المظالم 4 حالات تجيز لجهة الإدارة سحب العمل من المتعاقد، أولها إذا ثبت أن التعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد الموظفين أو حصل على العقد عن طريق الرشوة.

أما الحالة الثانية فإذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.

وتشمل حالات سحب العمل من المتعاقد إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.

وتتعلق الحالة الأخيرة بوفاة المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة.

وضمن مبادرة «نشر» سلط الديوان الضوء على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وهو نظام أنشئ بموجبه قضاء متخصص يتولى سلطة التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية الإدارية والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذها. وبين النظام أن إجراءات التنفيذ سواء ضد الجهات الإدارية أو لصالحها والعقوبات على الجرائم المنصوص عليها فيه الأحكام المتصلة بذلك.

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