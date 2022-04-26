«حقوق الإنسان» تتابع حالة المرأة المعنفة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتابع هيئة حقوق الإنسان حالة المرأة التي تعرضت لاعتداء من زوجها بالضرب بآلة حادة في محافظة جدة، وذلك بهدف الوقوف المباشر على حالتها.

وذكرت مديرة فرع «الهيئة» في منطقة مكة المكرمة منى العتيبي أن حقوق الإنسان رصدت عبر مركز خدمات المستفيدين ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة لاعتداء على يد زوجها بالضرب بآلة حادة في عدة أنحاء متفرقة من جسدها.

وكلفت «الهيئة» فريقا مختصا من فرعها في منطقة مكة المكرمة لمتابعة الحالة بشكل مباشر، حيث باشر الفريق على الفور إجراءات التحقيق وزيارة المستشفى والوقوف على وضع المرأة الصحي وما يقدم لها من خدمات طبية، كما تبين للفريق تعرضها لإصابات بالغة، وتعدد وقائع العنف الذي تعرضت له، وقد جرى التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية الأسرية والجهات الأمنية لضمان توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها، فيما ستتواصل هيئة حقوق الإنسان متابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة.

وبحسب النيابة العامة فإن نظام الحماية من الإيذاء يعزز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.

عقوبات العنف ضد المرأة

السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة

غرامة لا تقل عن 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال

مضاعفة العقوبة في حال العودة إلى العنف