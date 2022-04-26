شكرا لقرائتكم خبر المملكة تعتمد لقاح موديرنا للأطفال من 6 إلى 11 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود المملكة المتواصلة للتصدي لجائحة كورونا ، وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على استخدام لقاح موديرنا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى11 عاما. وسيؤدي هذا القرار إلى زيادة أعداد السكان الذين يمكن تطعيمهم بما يسهم في رفع مستويات الحماية ضد الجائحة.

وبعد أن تعافت إلى حد كبير من الآثار الاقتصادية العالمية السالبة للجائحة، تتطلع المملكة إلى إعادة دمج الفئات الأصغر سنا من مواطنيها في الحياة العامة، مع ضمان أقصى درجات سلامتهم وأمنهم. وسيؤدي الانخفاض المتوقع في معدلات الإصابة بين الفئة المستهدفة باللقاح الجديد إلى بيئات مدرسية أكثر أمانا بما يقلّل انتقال العدوى داخل الأسر.

وكانت المملكة وافقت للمرة الأولى في يوليو من العام الماضي على استخدام لقاح موديرنا للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وتوضح الخطوة الأخيرة التي اتخذتها «الهيئة» الثقة الكبيرة في ملف الأمان العالي الذي يتمتع به لقاح موديرنا للأفراد الأصغر سنا من السكان. بصورة إجمالية يتم التركيز دوما على تقليل أعداد المصابين الذين يحتاجون لدخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا على مدار العام.

نجاح سعودي في مواجهة كورونا:

90 % في تحصين الفئة العمرية من 60 فأكثر.

96 % نسبة الوصول لرقم التحصين المستهدف.

95.4 % نسبة التعافي من المصابين بالفيروس.

60 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالمناطق.

39 مليون فحص لكورونا و5 ملايين مستفيد.