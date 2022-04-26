الجوازات تقدم خدماتها للحالات الطارئة خلال إجازة العيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم جميع إدارات المديرية العامة للجوازات في مناطق المملكة خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، ممن لديهم حالات طارئة، حيث ستستقبل وتنهي إدارات الجوازات تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين. وأكدت الجوازات أهمية الاستفادة من خدمة «تواصل» التي تمكن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الالكترونية عبر منصتي أبشر ومقيم.



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