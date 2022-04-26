سلمان وعيسى ومظفر أبطال لأول موسم لوطنية الدريفت

محمد بن مسعود - الدمام - أسدلت لجنة الأوتوكروس والدريفت التابعة للاتحاد البحريني للسيارات الستار على أولى مواسم بطولة البحرين الوطنية للدريفت في جولتها الثالثة والختامية وذلك مساء يوم الجمعة الماضي بمواقف حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط والتي شهدت مشاركة بحرينية وخليجية مميزة من المتسابقين. وتمكن المتسابق البحريني المتميز سلمان محمود من تحقيق المركز الأول لفئة البرو، المركز الثاني جاء فيه المتسابق محمد حسن المنصوري من دولة الامارات العربية المتحدة، وفي المركز الثالث جاء فيه المتسابق الكويتي محمد العتيبي. في فئة المودوفايد أحرز المركز الأول المتسابق عيسى محمود، وجاء وصيفا له المتسابق الشيخ جابر بن علي آل خليفة وفي المركز الثالث جاء المتسابق الشيخ محمد الصباح من دولة الكويت. في فئة الستريت أحرز المركز الأول في الجولة الثالثة والختامية المتسابق فهد عيسى مظفر وفي المركز الثاني وصيفا المتسابق حمد البلوشي. أما على مستوى الترتيب العام للبطولة فقد ظفر باللقب على مستوى فئة البرو المتسابق البحريني سلمان محمود والذي جمع في رصيده 75 نقطة، وعلى مستوى فئة المودوفايد أحرز لقب البطولة المتسابق عيسى محمود بعد أن جمع في رصيده 73 نقطة، وعلى مستوى فئة الستريت فقد أحرز اللقب المتسابق فهد عيسى برصيد 71 نقطة.

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