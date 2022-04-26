الليلة الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية لنادي البحرين للتنس

محمد بن مسعود - الدمام - يقيم نادي البحرين للتنس في الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية المتعددة التي نظمها النادي خلال ليالي شهر رمضان المبارك، ويتضمن البرنامج كلمة ترحيبية من نائب رئيس مجلس ادارة النادي خالد عبدالرحمن ناس، وبعدها يلقي خميس محمد المقلة رئيس نادي البحرين للتنس كلمة النادي، ثم يتم تكريم اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولي في بطولات التنس الرمضانية التي نظمها النادي هذا العام، ويختتم الحفل بالغبقة الرمضانية التي ترعاها سنويا مجموعة ماركوم الخليج (الأستاذ خميس المقلة).

وأشاد رئيس نادي البحرين للتنس بالدعم المتواصل واللامحدود الذي يقدمه صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة لكل أنشطة النادي وللأنشطة الرمضانية بصفة خاصة، كما أشاد بالجهات الراعية للأنشطة الرمضانية وهي شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده واستثمارات الزياني.

وكان الثنائي أحمد المحمود وإنسو تشاي قد فازا بالمركز الأول في بطولة المرحوم يوسف خليل المؤيد الرمضانية لزوجي التنس، وجاء الثنائي نبيل دواني وكمال البحراني في المركز الثاني، وتنافس على لقب بطولة المرحوم ماجد الزياني لزوجي التنس السوبر الثنائي فيصل أحمدي وأحمد جعفر مع الثنائي يوسف القعود وصلاح النجار.