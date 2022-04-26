النزالات المرتقبة في بطولة BRAVE CF 58 في كوريا

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد منظمة BRAVE CF، أكبر منظمة لفنون القتال المختلطة نموا في العالم، لتنظيم أولى فعالياتها في جمهورية كوريا، لتصبح البلد الـ26 الذي يستضيف البطولات التي تنظمها BRAVE CF.

هذا وستقام النسخة الـ58 من بطولات المنظمة في كوريا بتاريخ 30 أبريل 2022، وذلك بالتعاون مع (Beast Championship Federation) ووسط مشارة مقاتلين من 9 بلدان، وهي جنوب إفريقيا وكوريا وبولندا والبرازيل والفلبين وبلجيكا والمملكة العربية السعودية وفرنسا وسنغافورة.

وسيواجه في الحدث الرئيسي للبطولة لا إن جاي مع نجم BRAVE CF الجنوب أفريقي مزوانديل هلونغوا الملقب بـ«Snakebone»، والحائز على جائزة أفضل مقاتل لعام 2019، والذي كان مرشحا أيضا لنيل لقب أفضل لقاء في العام خلال نزاله الأخير مع دوم شوبر، إضافة إلى كونه المقاتل الوحيد الذي استطاع إكمال النزال ضد حمزة كيماييف للجولة الثانية. وسيشهد الحدث الرئيسي المشترك في البطولة معركة بين اثنين من كبار المقاتلين في فئة الوزن الثقيل السوبر للتأهل للمنافسة على اللقب العالمي لنفس الفئة، حيث يبحث البولندي مارسين باندل عن فوزه الثاني على البرازيلي لويس فيليبي دياس. وستشهد البطولة مواجهات قوية بين كل من رولاندو داي، الحاصل على لقب أفضل مقاتل في العام 2020، والمقاتل هو تايك أوه، في حين سيلتقي ماسيج جيرسزفسكي بعيسى إيزاكوف في مبارزة في فئة الوزن الخفيف السوبر.