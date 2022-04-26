اللبؤة البحرينية تستعد لمشاركة تاريخية في عالمية الناشئين للأثقال

محمد بن مسعود - الدمام - صعدت لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الرباعة زينب علي عبدالله من تدريباتها البدنية والفنية، تحضيرا للمشاركة التاريخية لرفع الأثقال البحرينية في بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة، والتي ستقام منافساتها في اليونان خلال الفترة من 1 – 10 مايو القادم.

وتعتبر مشاركة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال هي الأولى في بطولة العالم على مستوى الناشئين وتأتي ضمن الخطة الاستراتيجية 2028 التي وضعها مجلس ادارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال برئاسة اسحاق ابراهيم اسحاق رئيس مجلس الادارة، لإتاحة الفرصة للاعبين المنتخب الوطني لخوض المنافسات على الصعيد الدولي، واكسابهم الخبرة الكافية على المستوى الفني بالانخراط في منافسات قوية على مستوى فئة الشباب في المحفل العالمي، ولتمكين لاعبي منتخبنا الوطني لرفع الاثقال في المشاركة في البطولات العالمية المدرجة ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 القادم.

ومن جانبه أكد الكابتن عبدالرضا عبدالله يوسف رئيس اللجنة الفنية للعبة رفع الأثقال في الاتحاد بأن اللجنة وضعت الأسس الفنية لاختيار اللاعبين المشاركين اعتمادا على مستوياتهم الفنية من خلال البرنامج الخاص الذي وضعه الجهاز الفني، حيث اشاد بنتائج اللاعبة الفنية بعدما تمكنت اللاعبة زينب من تحقيق أرقام قياسية مميزة خلال مشاركاتها الماضية في البطولات المحلية التي اقامها الاتحاد وكان آخرها منافسات بطولة رفع الاثقال ضمن مهرجان اسبوع القوة، حيث تمكنت اللاعبة من تحطيم ثلاث أرقام قياسية شخصية وبحرينية وتوجت بطل أبطال منافسات السيدات خلال البطولة، كما توجت بلقب بطل أبطال منافسات السيدات في بطولة العيد الوطني السابقة والتي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وأضاف عبدالرضا بأن الاتحاد يطمح ضمن استراتيجية العمل الفني الى الوصول لمراحل متقدمة من الأدوار والمنافسات المؤهلة للاولمبياد القادم في ظل الاهتمام والرعاية الخاصة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من دعم القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي كان لها الأثر الإيجابي الواضح في تحقيق نهضة في المنظومة الرياضية في مملكة البحرين بشكل عام ورياضة رفع الأثقال بشكل خاص.