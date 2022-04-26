الأمسية الرمضانية تجسد رؤية جلالة الملك في مواصلة ازدهار الرياضة وتكريم القدامى

محمد بن مسعود - الدمام - أقام صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين، الأمسية الرمضانية السنوية التي يستضيفها في مجلس بن هندي بمدينة المحرق بحضور عدد من الشخصيات والكوادر الإعلامية والرياضية.

وفي بداية الأمسية الرمضانية نقل صالح بن هندي تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الأسرة الرياضية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد من أجل خدمة الحركة الرياضية في المملكة مثمنا عاليا دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاع الرياضي.

ونوه بن هندي الى متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وحرص سموهما على دعم الحركة الرياضية الامر الذي ساهم في تحقيق ابطالها للعديد من الإنجازات المشرفة على مختلف الأصعدة.

وأضاف بن هندي إن إقامة الأمسية الرمضانية للرياضيين تعد من أكثر التجمعات أهمية في المملكة باعتبارها تمثل مكانا مناسبا لالتقاء الرياضيين ولم شملهم للحديث عن الرياضة البحرينية بين الماضي والحاضر بالإضافة الى التباحث حول مستقبل الحركة الرياضية في المملكة وتقديم الأفكار الإيجابية وتدارس هموم واحتياجات الرياضة مؤكدا أن تواجد الرياضيين في الأمسية يمثل رافدا قويا من أجل تأكيد مكانة الجيل القديم في عملية التطوير التي تشهدها الرياضة البحرينية وحرصهم على وضع بصماتهم للمضي بالرياضة البحرينية على طريق النجاحات ودعم الجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بها.

ومن جانبه قال سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ المحرق «نحرص دائما على الالتقاء بالرياضيين في هذه الأمسية التي تمثل تجمعا رياضيا هاما يتوافق مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ونقل محافظ المحرق تحيات وتقدير الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وتمنيات معاليه للجميع بدوام التوفيق والنجاح في خدمة مملكة البحرين ودعم رياضتها والوقوف الى جانب ابطالها في مسيرة تحقيق الإنجازات، مؤكدا أهمية الأمسية الرياضية في احتضان الرياضيين والحديث عن الرياضة البحرينية في أجواء اسرية وودية وطرح العديد من الأفكار التي تساهم في الارتقاء بالرياضة البحرينية في مختلف المجالات.

وخلال الأمسية الرمضانية تم تكريم اللاعب محمد احمد حارس مرمى فريق النسور السابق ومدرب التنس الأرضي، وتكريم كل من خليل الذوادي وعبدالحسن الحايكي وجاسم ياسين وسالم رشدان بالإضافة الى تكريم قدامى الرياضيين وهم راشد شريدة ومحمد لوري ونظير الدرازي وحسن عجلان وعلي يونس وعلي الصيرفي وعلي ياسين وحسن إسماعيل وحسن هاشم العلوي وجاسم الميبر.

كما تم تكريم أعضاء اللجنة البحرينية للرواد وهم إبراهيم الدوي ومحمد جاسم حمادة وخميس المقلة ود.عبدالرحمن سيار ويعقوب اللحدان وعبدالرحمن العسومي ومحمد لوري وناصر محمد وتوفيق صالحي وحسن زليخ ومحمد إسماعيل.

وقام سالم رشدان بتوزيع نسخ من كتابه عن تاريخ دورة الخليج العربي لكرة القدم على الحاضرين.

واشاد الجميع بدور صالح بن عيسى بن هندي في تكريم الرواد.