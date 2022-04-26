المالكية يحسم المقعد الثاني لملحق الصعود.. والليلة تتويج الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - حسم المالكية المقعد الأخير لملحق الصعود بعدما انتزع فوزًا ثمينًا وغاليًا على حساب مدينة عيسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام مشواره بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، ليرفع المالكية رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع خلف فرق الشباب والبحرين وسترة، فيما توقف رصيد مدينة عيسى عند 21 نقطة في المركز السابع.

ولم يستفد الاتفاق من فوزه في ختام مشواره على سترة بهدفين نظيفين، إذ رفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما أنهى سترة مشواره بخسارة هي الأولى له منذ فترة طويلة وتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث، وسجل هدفي الاتفاق عبدالله سالم وصالح إبراهيم.

وفي آخر المباريات حقق البسيتين فوزا معنويا في ختام مشواره على حساب الاتحاد المتراجع، ورفع البسيتين رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 22 نقطة في المركز السادس، وسجل أهداف البسيتين طلال النعار وأحمد فؤاد، فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد فيكتوري.

ويختتم دوري الدرجة الثانية اليوم بمواجهتي التتويج حيث يلعب البحرين مع قلالي عند الساعة 9:00 مساءً على ملعب ستاد النادي الأهلي، فيما يخوض الشباب الليلة مباراة التتويج مع التضامن على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية عند الساعة 9:45 مساءً، وستشهد نهاية هذه المباراة تتويج الشباب بلقب دوري الدرجة الثانية وتكريم البحرين بالمركز الثاني وسترة بالمركز الثالث.