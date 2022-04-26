النجمة يتأهل لنهائي كأس اليد

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق النجمة إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد البحريني لكرة اليد، في رحلة الدفاع عن لقبه بطلاً للمسابقة، وذلك بعد أن تمكن من الفوز على حساب نظيره باربار بنتيجة 33/‏29 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الإثنين في الدور نصف النهائي من المسابقة، ونجح النجمة في إنهاء الشوط الأول لمصلحته بفارق 3 أهداف وبواقع 15/‏12 في مباراة شهدت الندية والإثارة طيلة مجرياتها رغم الأفضلية التي سجلها النجمة في أغلب الفترات.

ويقام مساء اليوم الثلاثاء اللقاء الثاني من الدور نصف النهائي، والذي يجمع بين فريق الأهلي ونظيره فريق الشباب في الساعة 9:30 مساءً على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات في أم الحصم، حيث يسعى الفريقان في الوصول إلى المباراة النهائية والتواجد في المشهد الختامي للموسم، وكان الفريقان قد تقابلا في مناسبتين خلال مسابقة دوري خالد بن حمد، وتبادل الفريقان الانتصار، الأمر الذي ينذر بمباراة قوية ومثيرة بين الفريقين في ظل الإمكانات التي يتمتع بها الفريقان.