«ساما» للبنوك: أفصحوا عن عدد الموظفين غير المسجلين في التأمينات

محمد بن مسعود - الدمام - ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» كافة البنوك والمصارف السعودية بتوضيح عدد العاملين غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية، مع توضيح الفروقات والأسباب لاختلاف الرقم بين المسجلين وغيرهم، وذلك عند قيام البنك أو المصرف بطلب افتتاح أو نقل أو إغلاق فروع أو نقاط بيع.

ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن إجمالي عدد العاملين في البنوك المحلية بلغ نحو 62470 عاملا وعاملة، بعد أن كان عددهم خلال العام قبل الماضي 2020 نحو 56822 موظفا، ليبلغ إجمالي عدد الموظفين الداخلين في العمل العام الماضي 5648 موظفا، بمتوسط توظيف 15 عاملا يوميا، وبلغت نسبة زيادة الموظفين في عام 2021 نحو 9.94%، وسجلت 9 بنوك ومصارف ارتفاعا في عدد موظفيها خلال العام الماضي 2021، باستثناء بنك واحد سجل تراجعا في عدد عامليه، وبلغت نسبة التراجع 3.25%، وكان أحد المصارف قد رفع عدد العاملين به في العام الماضي بنسبة 26.54%.

ويشترط نظام التأمينات الاجتماعية أن تلزم المنشأة بسداد 18% من أجور العاملين السعوديين شهريا كمعاش تقاعدي، تقاسم مناصفة بين المنشأة والموظف، إضافة إلى سداد المنشأة 2% كبدل مخاطر، وسداد 1.5% اشتراك «ساند» تقاسم مناصفة بين الموظف والمنشأة.