ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن إجمالي عدد العاملين في البنوك المحلية بلغ نحو 62470 عاملا وعاملة، بعد أن كان عددهم خلال العام قبل الماضي 2020 نحو 56822 موظفا، ليبلغ إجمالي عدد الموظفين الداخلين في العمل العام الماضي 5648 موظفا، بمتوسط توظيف 15 عاملا يوميا، وبلغت نسبة زيادة الموظفين في عام 2021 نحو 9.94%، وسجلت 9 بنوك ومصارف ارتفاعا في عدد موظفيها خلال العام الماضي 2021، باستثناء بنك واحد سجل تراجعا في عدد عامليه، وبلغت نسبة التراجع 3.25%، وكان أحد المصارف قد رفع عدد العاملين به في العام الماضي بنسبة 26.54%.
ويشترط نظام التأمينات الاجتماعية أن تلزم المنشأة بسداد 18% من أجور العاملين السعوديين شهريا كمعاش تقاعدي، تقاسم مناصفة بين المنشأة والموظف، إضافة إلى سداد المنشأة 2% كبدل مخاطر، وسداد 1.5% اشتراك «ساند» تقاسم مناصفة بين الموظف والمنشأة.
كانت هذه تفاصيل خبر «ساما» للبنوك: أفصحوا عن عدد الموظفين غير المسجلين في التأمينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.