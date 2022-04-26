«هيئة السوق»: 357 مخالفاً للسوق.. و231 مليوناً مبالغ مقرر تحصيلها

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور 106 قرارات عقوبة ضد 357 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، منهم 174 مخالفا من كبار التنفيذيين، و137 مخالفا من المستثمرين.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ 260 عقوبة ضد مختلف المخالفين، ما يمثل 73% من إجمالي العقوبات، مبيّنة أنه يجري حاليا متابعة تنفيذ البقية. وقالت الهيئة، إن إجمالي مبالغ الغرامات والجزاءات المالية الصادرة ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها، بلغ نحو 230.7 مليون ريال خلال عام 2021، تم تحصيل 19.5% منها، ما يعادل 44.95 مليون ريال. وجاءت الغرامات والجزاءات المالية المفروضة على المخالف المصنف «مستثمر» في المرتبة الأولى بنحو 206.1 مليون ريال، وتم تحصيل 27.7 مليون ريال منها بنسبة 13.4%، وفرضت غرامات على كبار التنفيذيين بقيمة 14.1 مليون ريال وتم تحصيل نحو 48% منها.