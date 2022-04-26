أمير تبوك يلتقي أهالي الوجه

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمحافظة الوجه بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور محافظ الوجه شجاع الشريف. وفي بداية اللقاء رحب بالجميع وهنأهم بالعشر الأواخر، داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.



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