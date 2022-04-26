4700 كجم خضروات مصادرة بالدمام

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 35 عاملا مخالفا، ومصادرة أكثر من 250 كجم من البضائع التالفة، إضافة إلى مصادرة أكثر من 4500 كجم من البضائع التي تركها العمالة المخالفة والجائلة.
وبين أن الجميع يعملون جاهدين لتنظيم أسواق النفع العام، وفق الأنظمة واللوائح المتاحة، بما يسهل عمليات البيع والشراء لجميع المستفيدين.
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