4700 كجم خضروات مصادرة بالدمام

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا في إدارة الأسواق والنفع العام وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة اليوم حملة تفتيشية استهدفت سوق الدمام المركزي، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والنظامية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 35 عاملا مخالفا، ومصادرة أكثر من 250 كجم من البضائع التالفة، إضافة إلى مصادرة أكثر من 4500 كجم من البضائع التي تركها العمالة المخالفة والجائلة.

وبين أن الجميع يعملون جاهدين لتنظيم أسواق النفع العام، وفق الأنظمة واللوائح المتاحة، بما يسهل عمليات البيع والشراء لجميع المستفيدين.