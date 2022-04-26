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4700 كجم خضروات مصادرة بالدمام

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا في إدارة الأسواق والنفع العام وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة اليوم حملة تفتيشية استهدفت سوق الدمام المركزي، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والنظامية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 35 عاملا مخالفا، ومصادرة أكثر من 250 كجم من البضائع التالفة، إضافة إلى مصادرة أكثر من 4500 كجم من البضائع التي تركها العمالة المخالفة والجائلة.

وبين أن الجميع يعملون جاهدين لتنظيم أسواق النفع العام، وفق الأنظمة واللوائح المتاحة، بما يسهل عمليات البيع والشراء لجميع المستفيدين.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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