دعم مشاريع النظافة في عسير

وقف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، على المراحل النهائية لإنجاز وحدة التحكم الموحدة لأنظمة مراقبة النظافة، والمرادم الإلكترونية في أبها الحضرية.

وأكد «الحميدي» حرص الأمانة على تطوير خدماتها، ودعم مشاريع النظافة بأحدث التقنيات، بهدف التطوير المستمر لأداء خدمات النظافة بمنطقة عسير، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تهدف إلى تقليل الوقت اللازم للاستجابة في عمليات مراقبة أعمال النظافة، وإدارتها بشكل فعال وبكفاءة عالية، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لتقديم خدمات إلكترونية ترفع مؤشرات جودة الحياة.