التسول يطيح بعمال نظافة ومنتحلي إعاقة

واصلت الجهات الأمنية بمختلف مناطق المملكة جهودها في مكافحة التسول من خلال ضبط المخالفين الذين اتخذوا عددا من الحيل، لإيهام الناس بحاجتهم، وذلك بوضع عكازات أو نقل أطفالهم بكراسى متحركة، بالإضافة إلى استغلال أعمالهم بالنظافة في استعطاف المارة، حيث تمكنت فرق الجهات الأمنية من ضبط المخالفين، ونقلهم إلى مخفر الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وبثت الجهات الأمنية عددا من عمليات ضبطهم وطرق تحايلهم، حيث ظهر عدد منهم مرتديا زي عمله، واختياره بعض المواقع التي يتوافد عليها الناس أو الوقوف أمام المحلات التجارية.

كرسي متحرك

قبضت الجهات الأمنية على عدد من الزوار والعاملين ومخالفي الإقامة الذين يظهرون تسولهم المباشر للمارة أو يستعطفون المارة أو المصلين أو يستخدمون العكازات في إيهام الناس بإعاقتهم. في حين تم ضبط مخالف من إحدى الجنسيات العربية يضع ابنه القاصر على كرسي متحرك، لإيهام الناس بأنه يعاني إعاقة، بينما هو سليم، وذلك استعطافا للناس أمام المحال التجارية. كما تم ضبط مواطن يتسول في أحد المساجد.

التبرعات عبر المنصة

أكدت الجهات الأمنية بالأمن العام مواصلتها ضبط المتسولين بمختلف مناطق المملكة في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام، لمكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله. وحث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم «911» في منطقتي مكة والرياض، و«999» بجميع مناطق المملكة مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية، لضمان وصولها إلى مستحقيها.

تنظم الجهات الأمنية حملات ميدانية مستمرة، لضبط المخالفين من المتسولين، وذلك بترصد مواقعهم ومتابعتهم، والتأكد من استمرارهم في الوقوف بأماكن معينة مثل المساجد والأسواق، لضمان توافد عدد من المواطنين والمقيمين عليهم، والتأكد من قيامهم بالتسول، وإيهام المارة بحاجتهم عبر حمل الأطفال أو الجلوس أمام المساجد أو المحال التجارية أو جسور المشاة أو المتنزهات.