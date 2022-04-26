26 مليون عملية تبرع في إحسان

بلغ إجمالي التبرعات التي تلقَّتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) أكثر من 1.941.158.012 ريالا، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26.185.412 عملية تبرع، استفاد منها 4.666.686 مستفيدا.

وتعود التبرعات، التي تلقَّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك، بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها. وتواصل «إحسان» استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/، ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.

تسهيل التبرع عبر «إحسان»

تسعى المنصة من خلال هذا تطبيق «إحسان» إلى توظيف خواص الأجهزة الذكية في تبسيط تجربة التبرع بحلول تأتي بميزات وتطويرات واعدة. ويمكن بعد تحميل التطبيق والتسجيل فيه التبرع بسهولة من خلال الدخول على البرامج المتنوعة للتبرع، ثم اختيار الحالة، وتحديد مبلغ التبرع، ثم استكمال إجراءات التبرع.

أول المتبرعين

كان أول المتبرعين مع إطلاق المنصة الملك سلمان وولي عهده الأمين بتبرع سخي، بلغ 50 مليون ريال سعودي، حيث قدم خادم الحرمين الشريفين 30 مليون ريال للحملة، وقدم ولي العهد تبرعا بـ20 مليون ريال، بينما تجاوزت التبرعات منذ بدايات إطلاق المنصة حاجز المليار والنصف مليار.

تطبيق «إحسان»

تحميله من خلال زيارة موقع المنصة

ثم الانتقال إلى صفحة التطبيق على الرابط

اختيار النسخة المتوافقة مع نظام التشغيل على الهاتف الخاص بك

يمكن لمستخدمي هواتف آبل التي تعمل بنظام IOS تحميل التطبيق من متجر التطبيقات App store

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحميل «إحسان» من جوجل بلاي

«إحسان» في يومها السابع

إجمالي التبرعات

1.820.120.897 ريالا

23.645.914 عملية تبرع

4.893.894 مستفيدا

إجمالي التبرعات

1.831.335.572 ريالا

23.864.058 عملية تبرع

4.897.401 مستفيد

يومها الثامن

إجمالي التبرعات

1.841.137.724 ريالا

24.038.650 عملية تبرع

4.604.247 مستفيدًا

يوما التاسع

إجمالي التبرعات

1.856.772.601 ريال

24.346.215 عملية تبرع

4.629.828 مستفيدا

إجمالي التبرعات

1.848.923.925 ريالا

24.183.918 عملية تبرع

4.630.927 مستفيدا

الحادي عشر

يومها العاشر