متابعة الكترونية لطلبات عملاء أنظمة التقاعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة متابعة كافة المعاملات والطلبات الكترونيا لعملاء أنظمة التقاعد. وتسمح هذه الخدمة بمتابعة المعاملات والطلبات المقدمة للمؤسسة عبر قنوات الخدمة والتواصل: مراكز الخدمة – البوابة الالكترونية – تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية. وأشارت المؤسسة إلى أن الخدمة تخص المشترك أو المتقاعد أو المستفيدين، وبناء عليها يتم صرف المعاش التقاعدي، كما تتضمن أي طلب يقدم من خلال قنوات التواصل (بوابة الخدمات الالكترونية، العناية بالعملاء، تظلمات المتقاعدين، مركز الاتصال). خطوات الخدمة





تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد



اختيار خدمة «متابعة الطلبات» من القائمة الجانبية



سيتم عرض آخر الطلبات وحالتها



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