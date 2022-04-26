شكرا لقرائتكم خبر 322 كادرا يشرفون على تنظيم المصلين بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت إدارة الحشود التابعة للإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد النبوي 322 موظفا مقسمين على 4 فترات، لتسهيل عملية دخول الزوار والمصلين من المداخل والممرات والمصليات بساحات المسجد النبوي وداخله على مدار الساعة.

ويتابع موظفو تنظيم الحشود على مدار الساعة الحشود باستمرار لتجنب الازدحام، وبلغت نسبة انسيابية الممرات داخل ساحات المسجد النبوي والساحات 100، فيما استخدم أكثر من 800 حاجز لتنظيم الحشود ودخول وخروج المصلين بانسيابية وسهولة.

وأوضح مدير إدارة تنظيم الحشود عبدالكريم الأحمدي، أن تنظيم الحشود يتم عبر تفويج المصلين للمصليات الداخلية في المسجد النبوي ثم لسطح المسجد النبوي، وبعد التأكد من امتلائه يتم التحويل للساحات الخارجية، وعند امتلائها يتم تحويل كثافات المصلين للساحات الغربية الجديدة.

وأضاف أن الجهات المشاركة في المسجد النبوي يتم توجيه جهودها حسب الاحتياج الميداني لتنظيم وسلامة الحشود، وتقديم الخدمات كافة للزوار والمصلين خلال رمضان المبارك.

من جهة ثانية أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، توزيع 2,731,654 وجبة إفطار صائم للمصلين والزائرين في المسجد النبوي خلال العشرين يوم الأولى من رمضان المبارك.

ويعمل على توزيع وجبات الإفطار 3 آلاف متعهد تغذية ونحو 1500 متطوع كرسوا جهودهم لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من مهام إدارة الحشود والتفويج بالمسجد النبوي:

