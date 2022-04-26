شكرا لقرائتكم خبر 3000 مستفيد من كتيبات رقمية بلغات عالمية بالحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من الكتيبات الرقمية بلغات عالمية بالمسجد الحرام 3000 مستفيد، وذلك من خلال مبادرة «توعية المعتمر بلغته» التي تهدف لتعريف المعتمر بطريقة أدائه نسكه بالطريقة الصحيحة مع تزويدهم بكتيب صفة العمرة الرقمي.

ونفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة مبادرة (الكتيبات الرقمية باللغات العالمية)، حيث وظفت التقانة في خدماتها للمعتمرين والزوار بالمسجد الحرام.

وعملت الرئاسة منشورات للكتيبات الرقمية يتم أخذها بالماسح الضوئي عبر باركودات بلغات عالمية عدة، من أهمها (الإنجليزية والأوردية) يمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والمعتمرين بالقارئ الالكتروني (QR)، كما تم توزيع ملصقات على جميع المواقع المخصصة للمترجمين مصممة بباركودات لتحميلها، وذلك مواكبة للتحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

من جهة ثانية نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جولات ميدانية لجميع أروقة المسجد الحرام خلال رمضـان؛لحصر أماكن التكدس والحشود، ورصد الملحوظات التي تسهم في إنجاح الدراسة الاستشارية للوصول الشامل.

وأوضـح مدير المشروع مساعد المدير العام للإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية المهندس عبدالعزيز الزهراني، أن الجولات سبب رئيس لإنجاح مخرجات الدراسة، وتعد المرحلة الثانية من مراحل الدراسة الاستشارية (تحليل الفجوات الهندسية) هي من أهم مراحل الدراسة، لما يترتب عليها من مسح وحصر جميع الفجوات بالمسجد الحرام، إذ تعكس تأثيرا مباشرا على مخرجات المشروع ونجاحه.