شكرا لقرائتكم خبر إشراك القطاع الخاص في تحسين خدمات الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين القطاع الخاص في تحسين الخدمات، باشرت مؤسسة نسك للحج والعمرة برئاسة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أعمالها التي تعنى بتقديم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وتسعى المؤسسة وبإشراف فني مباشر من الوزارة إلى تعزيز جودة الخدمات في المشاريع والمبادرات، عبر إتاحة الفرصة لشركائها من رجال الأعمال والقطاع الخاص والثالث؛ ليسهموا في رحلة تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفق رؤية السعودية 2030. الأهداف





دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين



إثراء تجربة ضيوف الرحمن



تفعيل مشاركة مختلف القطاغات في تحسين الخدمة



تمكين القطاع غير الربحي المتخصص



دعم البرامج الهادفة إلى تيسير أداء المناسك



مجالات عمل «نسك»



توعية الحجاج والمعتمرين داخليا وخارجيا



تأهيل العاملين في مجال الحج والعمرة



الإرشاد والتطوع وبرامج الترحيب والاستقبال



تحسين التجربة الرقمية لضيوف الرحمن



تمثل المنح والهبات إحدى طرق الدعم لأعمالها



كانت هذه تفاصيل خبر إشراك القطاع الخاص في تحسين خدمات الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.