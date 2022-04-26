4 مسارات تسهل الوصول لأداء عمرة رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة 4 مسارات لتسهل على المعتمرين والزوار الدخول إلى بوابة الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة خلال رمضان، ممثلة في مسار بوابة الملك عبدالعزيز، مسار بوابة الملك فهد، مسار مركز فرز الشبيكة، ومسار باب علي (الغزة). وبينت الوزارة كيفية الوصول إلى المسارات الأربعة والاستفادة منها للوصول إلى بوابات المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة بكل طمأنينة ويسر. المسار الأول: مسار بوابة الملك عبدالعزيز (الصفا رقم 1) يمكنك الوصول إليه من خلال:





نقطة تجمع كدي



نقطة تجمع ريع بخش



طريق أجياد



طريق الملك عبدالعزيز



نقطة تجمع وقف الملك عبدالعزيز

المسار الثاني: مسار بوابة الملك فهد (بوابة رقم 79) يمكنك الوصول إليه من خلال:





نقطة تجمع وقف الملك عبدالعزيز



طريق إبراهيم الخليل



أبراج جبل عمر (الجهة الجنوبية)



حي المسفلة

المسار الثالث: مسار مركز فرز الشبيكة ويمكنك الوصول إليه من خلال



طريق أم القرى



شارع جبل الكعبة (موقف جرول)



أبراج جبل عمر (الجهة الشمالية)



المسار الرابع: مسار باب علي (الغزة) ويمكن الوصول إليه من خلال:





شارع الحجون



شعب عامر



شعب علي



نقطة تجمع الحافلات بمحطة كدانة



طريق المسجد الحرام (المعابدة)



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