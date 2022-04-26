عمرة رمضان ترفع نسبة إشغال فنادق مكة إلى 95%

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وبحسب معلومات لـ «مكة»، بلغت نسبة الفنادق العاملة لاستقبال المعتمرين والزوار نحو 70% وجميعها سجلت نسب إشغال عالية لم تسجل منذ عامين ماضيين بسبب أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على قطاع الفنادق في جميع دول العالم، وتأثر قطاع الفنادق سلبا جراء الإغلاق الذي صاحب جائحة كورونا.
وأضافت المعلومات أن الطلب أكثر من العرض على الفنادق خلال شهر رمضان المبارك، وبالتالي زادت أسعار الغرف في الفنادق، وانتعشت في جميع أحياء العاصمة المقدسة، وليس حصرا فقط على مركزية الحرم المكي الشريف، مبينة أن جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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